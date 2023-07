Calciomercato Lazio | Ricci passi in avanti: Lotito in pressing sul Torino

Esclusiva Lalaziosiamonoi.it - Prosegue la trattativa per portare il centrocampista alla corte di Sarri: fitti contatti tra Lotito e Cairo...

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - Continua il pressing della Lazio per portare Samuele Ricci nella Capitale. Il presidente Claudio Lotito in persona sta proseguendo la trattativa che in queste ora ha fatto segnare un'accelerata. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione le parti si sarebbero avvicinate ma si lavora ancora per cercare l'intesa definitiva.

Il calciomercato della Lazio sta entrando nella fase calda. Il centrocampo rappresenta la priorità per Sarri, che aspetta il sostituto di Milinkovic e il play da alternare con Cataldi: secondo quanto appreso dalla redazione de Lalaziosiamonoi.it Samuele Ricci è balzato in pole position, superando Torreira.

Calciomercato Lazio, Lotito non si arrende: rilancio per Ricci

Vi avevamo riportato dell'offerta da 15 milioni più bonus per Ricci, rifiutata dal presidente del Torino Cairo. Lotito però non si arrende e ha presentato un rilancio per il classe 2001: 18 milioni di parte fissa più bonus, alcuni facilmente raggiungibili in modo da arrivare agevolmente a 20. La richiesta granata è sempre di 25 di parte fissa, ma Cairo tentenna di fronte alla pressione della Lazio: ha aperto a Lotito, con cui i rapporti sono ora molto più distesi rispetto a qualche anno fa. Sarri dal canto suo ha già dato l'ok: Torreira rimane una pista gradita, ma Ricci per età e potenziale rappresenta al momento il piano A.

