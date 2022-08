Calciomercato Lazio, Sarri non demorde per il terzino. Novità per Kamenovic

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il calciomercato sta per chiudere i battenti e questi ultimi giorni si prospettano essere di fuoco per la Lazio. La dirigenza continua a lavorare senza sosta, dopo gli otto acquisti ora si sta concentrando sulle cessioni. Ci sono ancora degli esuberi da piazzare, la loro mancata partenza ha reso Lotito titubante sull'arrivo di un altro rinforzo per il peso notevole che questi hanno sul bilancio. Sarri però non sembra intenzionato ad arrendersi, chiede un ultimo sforzo al presidente: il terzino sinistro. Il tecnico lo reputa necessario per completare la rosa e renderla competitiva e funzionale al punto giusto in vista degli impegni stagionali, tra campionato, Coppa Italia e Europa League. Per questo, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, i due al termine del match di venerdì all'Olimpico si sono incontrati per discutere sul da farsi. L'ultimo profilo sondato è quello di Sergio Reguillon che però ormai sembra destinato all'Atletico Madrid, salvo sorprese. Il tempo non gioca a favore dei biancocelesti, è troppo poco per poter scovare un sostituto e ciò che offre il mercato non è molto. Parisi e Grimaldo del Benfica, seguiti rispettivamente dal mister e dal ds, non sono fattibili come acquisti dell'ultimo momento.

KAMENOVIC - Altro dilemma in casa Lazio. Parte dei dubbi di Lotito legati all'acquisto di un terzino provengono anche dal fatto che ci sia un sovraffollamento per questo ruolo. Kamenovic rientra tra questi, nonostante non abbia mai riscosso l'apprezzamento del mister e per questo escluso dal suo progetto. La sua situazione era legata anche a questioni tra l'agente, lo stesso di Milinkovic, e la società che dopo averlo lasciato in sospeso lo ha tesserato quest'anno. Per evitare di compromettere i rapporti, il club starebbe pensando di cedere il serbo in prestito ma il tutto è da valutare in questi ultimi giorni della sessione di mercato.