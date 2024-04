Calciomercato Lazio | Sarri torna in Premier? Le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri ha lasciato la Lazio lo scorso marzo. Le dimissioni del tecnico hanno un po' rivoluzionato ambienti e piani dei biancocelesti. L'allenatore, però, non sta di certo a guardare ed è pronto a tornare in sella. Mau si è pentito di aver lasciato l'Inghilterra ed è pronto a tornare in Premier. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il mister ha rifiutato il Nottingham perché vuole stare vicino alla sua famiglia a Castelfranco in questo periodo delicato. In estate è probabile il ritorno in Inghilterra. Non ha deciso la squadra del prossimo anno, il suo nuovo agente Frank Trimboli gli ha portato le offerte di Newcastle e West Ham che lo stuzzicano tanto. Due piste da seguire con attenzione durante le prossime settimane e che potrebbero diventare la nuova casa di Maurizio Sarri.