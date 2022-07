Calciomercato Lazio, svolta Romagnoli: fumata bianca a un passo

Fonte: Marco Valerio Bava - Lalaziosiamonoi.it

Ore caldissime in casa Lazio. Non solamente per il clima torrido che si respira in questi giorni nella Capitale, ma anche e soprattutto per alcune operazioni di calciomercato. Una, in particolare, continua a tenere col fiato sospeso i tifosi biancocelesti. Si tratta di quella che porterebbe Romagnoli a vestire la maglia della Lazio. Dopo ore in cui tutto sembrava in stand-by, nel pomeriggio sarebbe arrivata la svolta. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la fumata bianca sarebbe a un passo. Il difensore ex Milan si è convinto ad accettare l'offerta del club biancoceleste, non alzata ulteriormente rispetto a quella di 2,8 milioni più 700 mila euro di bonus. Unica modifica sarebbe stata la "facilità" di raggiungimento dei bonus. La chiusura non è mai stata così vicina.

