Calciomercato Lazio, una rosa da sfoltire: quattro grandi punti interrogativi

La Lazio sta per entrare nella fase più calda del calciomercato sia per quanto riguarda le entrate che per le uscite. Il ds Igli Tare dovrà lavorare parecchio per alleggerire una rosa al momento extralarge: tanti infatti sono i calciatori che si allenano a parte, in attesa di trovare un'altra sistemazione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei esistono poi delle situazioni borderline: giocatori aggregati con il gruppo squadra, ma che per vari motivi rischiano comunque di salutare la compagnia. È il caso di Vavro, Fares, Jony e Caicedo.

VAVRO - Acquistato due estati fa per 10,5 milioni dal Copenhagen, lo slovacco non ha mai mostrato le sue qualità nella Capitale. Dopo le bocciature arrivate da Inzaghi, Vavro rischia lo stesso anche con Sarri che spesso nelle prove tattiche utilizza Patric al suo posto come alternativa a Luiz Felipe. Probabile un altro prestito in Liga (dopo quello all'Huesca) negli ultimi giorni di operazioni, anche se il desiderio della società rimane quello di valorizzare il calciatore.

FARES - L'algerino era stato espressamente voluto da Inzaghi nel calciomercato di un anno fa. Arrivato dalla Spal (come Lazzari) per 8.5 milioni, nell'ultima stagione ha sofferto parecchi infortuni che ne hanno condizionato le prestazioni. Gli arrivi di Hysaj e Kamenovic hanno ridotto lo spazio a disposizione, seppur la non certezza della permanenza del serbo lasciano aperta qualche porta per Fares. La strada maestra porta però alla cessione, anche se finora gli unici apprezzamenti sono arrivati da Torino e Cagliari, seppur rimaste ben lontane dalla valutazione dei biancocelesti.

JONY - Gli esterni d'attacco sono il segreto del 4-3-3 di Sarri ed è risaputo che la Lazio stia lavorando su quel settore. Jony è destinato a partire, seppur finora il blocco delle operazioni abbiano favorito il suo utilizzo in alternativa a Raul Moro. Il ritorno di Correa dalle vacanze ha tolto sempre più spazio e anche per lui si cerca un acquirente in Spagna.

CAICEDO - Nel suo caso il problema non è minimamente tecnico, anzi. Caicedo nelle ultime due stagioni è stato uno dei giocatori più decisivi, però potrebbe pagare una serie di circostanze contingenti. Il ruolo di vice Immobile in palio è uno solo e l'ecuadoriano se lo gioca con Muriqi. Per il kosovaro un anno fa sono stati spesi 18.5 milioni e ora è difficilissimo da piazzare, in più Caicedo ha 33 anni ed è nell'ultimo anno di contratto. Felipe rimane così con la valigia in mano, come nelle ultime due estati e chissà che anche stavolta alla fine non rimanga e risulti sempre più decisivo anche in campo.