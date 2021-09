Cassano contro Immobile: "Non sa giocare a calcio"

Non usa giri di parole Antonio Cassano per descrivere le prestazioni di Ciro Immobile con la Nazionale. L'ex fantasista alla Bobo Tv è stato molto critico nei confronti dell'attaccante della Lazio. Ecco cos'ha detto: "Immobile non sa giocare a calcio, fa fatica, avverte la paura, sbaglia il passaggio a un metro. Ha una sola idea, attaccare sempre la profondità e si muove bene. Ma non sa giocare a calcio, non gioca con la squadra. Mancini pagherebbe per avere 25 anni in meno e fare il centravanti lui della sua Nazionale. Era avvelenato, lo avrà chiamato 50 volte. Va bene la stima ma poi a un certo punto arrivi al Mondiale e o sei dentro o fuori. Se metti Belotti è la stessa cosa se non peggio. Povero Roberto, non so che alternativa può avere".