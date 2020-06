Condizioni Zanardi / Il neurochirurgo Olivieri: "I numeri sono buoni ma è grave"

Aggiornamento ore 10:45 - Giuseppe Olivieri neurochirurgo che ha operato Zanardi ha fatto il punto della situazione: "Al momento le condizioni sono gravi ma stabili. È arrivato con un trauma facciale importante e una frattura delle ossa del frontale. I numeri sono buoni. Lo curo perché vale la pena di essere curato, non sono né ottimista ne pessimista, non serve. La prognosi come sarà domani non lo so. Il quadro neurologico lo vedremo a distanza, grave vuol dire che è un caso in cui la persona può anche morire. I prossimi passaggi è che possa stabilizzarsi e se le cose vanno bene potremo pensare di svegliarlo. È tenuto in coma farmacologico. L’intervento è andato bene, è la situazione iniziale che era molto grave"..

"In merito alle condizioni cliniche dell’atleta Alex Zanardi, ricoverato dalle ore 18 del 19 giugno in gravissime condizioni al policlinico Santa Maria alle Scotte a seguito di incidente stradale avvenuto in provincia di Siena, la Direzione Sanitaria dell’Aou Senese informa che il paziente, sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico nella serata del 19 giugno, e successivamente trasferito in terapia intensiva, ha parametri emodinamici e metabolici stabili. E’ intubato e supportato da ventilazione artificiale mentre resta grave il quadro neurologico". Questo il bollettino delle ore 10.20 in merito alle condizioni di Alex Zanardi.