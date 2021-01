Derby, la Nord non lascia sola la Lazio: "Il 15 gennaio alle 16:30..."

Sarà un derby unico, in negativo purtroppo. La prima stracittadina senza il pubblico con lo stadio vuoto. I giocatori questa volta saranno soli in campo, non ci sarà la Curva a incitarli, a esultare per un gol. Nonostante questo però la Nord farà sentire il suo sostegno alla Lazio presentandosi prima della partenza verso l'Olimpico a Formello. Questo il comunicato: "E' derby! E non sarà la mancanza fisica dagli spalti a separarci dalla nostra amata. Venerdì 15 gennaio ore 16:30 al benzinaio Eni di Formello per caricare i nostri e ricordare loro che non sono e non saranno mai soli. C'è un popolo che spera e soffre e lotta al loro fianco. Imperativo portare i nostri vessilli, una bandiera, per far garrire al vento la nostra fede e colorare di bianco e celeste l'attesa della partita. Essere protagonisti sempre e comunque, anche se ci piange il cuore; essere il 12° in campo...e fuori anche se la nostra casa resterà vuota. Presenza, voce, veleno, bandiera, stendardo e tanta tanta voglia di non lasciarla mai sola. Perchè è la nostra Lazio e noi siamo i suoi Ultras".

Calciomercato Lazio, dalla Serbia: "È fatta, Kamenovic presto a Roma"

Lazio, Radu da record: venerdì sarà il suo 20° derby

TORNA ALLA HOME