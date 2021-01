Lazio, Radu da record: venerdì sarà il suo 20° derby

Non c'è nessuno in questo momento che sappia cosa vuol dire scendere in campo per un derby come lo sa Stefan Radu. Tredici anni di Lazio sono tanti e contengono, con quello di venerdì, 20 derby disputati con l'aquila sul petto. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei il romeno supererà l'immenso Piola, fermo a quota 19, e raggiungerà Paolo Negro e Aldo Puccinelli a 20. Due gradini ancora per detenere il record assoluto di Favalli con 21, e Pino Wilson con 23. Eppure non è detto che Radu non possa raggiungere l'ex capitano dello scudetto del '74 già quest'anno si perché se Lazio e Roma dovessero passare gli ottavi e i quarti di finale il tabellone della Coppa Italia le metterebbe di fronte e sarebbero quindi quattro le stracittadine da disputare in un anno. Infine un altro record nel mirino, quello delle presenze all-time: dopo Parma - Lazio è salito a quota 394 gare giocate le stesse proprio di Wilson, l'obiettivo ora si chiama Favalli a quota 401.

PASSATO - Tredici anni sono passati tra alti e bassi, tra grandi vittorie e pesanti sconfitte, tra gioie e dolori ma sempre con un unico obiettivo: quello di fare il bene della Lazio. Eppure nel 2019 l'avventura sembrava finita fino al reintegro in ritiro e il continuo di una storia d'amore che deve ancora scrivere pagine importanti.

