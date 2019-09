DIRETTA - Calciomercato Lazio, -1 al gong: si tenta di piazzare gli esuberi

CALCIOMERCATO LAZIO - Poco più di un giorno e poi anche questa sessione estiva di calciomercato chiuderà i battenti. In casa Lazio si cercherà sino all'ultimo di piazzare gli esuberi, Wallace e Durmisi in primis. Fuori dal progetto e con la valigia in mano per l'intera estate, per entrambi il mercato estero resta la pista più praticabile: Portogallo e Francia per il brasiliano, Turchia per il danese. Il tempo stringe però, qualsiasi trattativa sembra vivere una fase di stallo. Stallo che a questo punto potrebbe essere decisivo, con Wallace e Durmisi destinate a rimanere alla Lazio almeno sino a Gennaio. Da monitorare la situazione legata a Casasola, rientrato alla Lazio dopo una prima parte di ritiro con la Salernitana. Il giocatore ha richieste dalla Serie B e la giornata di domani sarà decisiva in un modo o nell'altro.

COLPO LAST-MINUTE - Per il resto, la rosa della Lazio è già bella che fatta sin da Auronzo, anche se - a detta del ds Tare - qualora si presentasse un'occasione last-minute (specialmente in attacco) sarà presa in considerazione. Manca sempre meno al gong finale e tutto è ancora in ballo (o quasi).

