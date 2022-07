DIRETTA - Calciomercato Lazio, si attendono le uscite. E in porta...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Momento di stallo dopo gli acquisti arrivati a inizio ritiro, la Lazio riflette sul da farsi. Per la porta Provedel si complica, più concrete le piste che portano a Sportiello e Silvestri ma bisognerà vedere che strategia si vorrà intraprendere. Meno incalzante la questione terzino sinistro, ruolo in cui Udogie piace più di Emerson Palmieri. Entrambi hanno costi importanti che diventerebbero realizzabili soprattutto in caso di uscita di Sergej Milinkovic-Savic, che in questo momento non sembra imminente. Anche la suggestione Mertens potrebbe non avere seguito, la Lazio dopo l'arrivo di Cancellieri si sente coperta davanti e bisogna anche considerare la concorrenza dell'Inter. Attenzione però perché sia il belga che Marcelo potrebbero rappresentare la ciliegina sulla torta finale della campagna acquisti. A centrocampo lo svincolato Vecino aspetta uno sfoltimento della rosa extralarge: in uscita sono partiti Muriqi e Vavro, restano da piazzare Acerbi, Akpa Akpro, Kiyine, Escalante, Durmisi, Jony e Fares. Tra questi Jony è vicino al passaggio allo Sporting Gijon e si troverebbe già nel ritiro di Alicante, su Escalante ci sarebbe l'interesse della Sampdoria ma attenzione al Valladolid.