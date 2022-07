Calciomercato Lazio, telenovela portieri: Sportiello in pole, alternativa Silvestri

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Carnesecchi, Vicario, Provedel, Sportiello, Silvestri. Una girandola di nomi per la porta della Lazio, che al momento ha conosciuto solo i guantoni di Luis Maximiano. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, finora il portoghese è stato il titolare nelle uscite amichevoli di Auronzo, ma Sarri aspetta ancora un portiere in più per avere un'alternativa dopo l'addio di Strakosha. Con lo Spezia continua a mancare l'accordo per Provedel, 500mila euro di distanza economica che però non raccontano una rottura che va oltre il denaro considerando per quanto tempo si è protratta la situazione. Lotito avrebbe intanto proposto a Sarri l'opzione Sportiello, chiuso all'Atalanta da Musso e in scadenza nel 2023, potrebbe muoversi per i 2-2,5 milioni che si aveva intenzione di spendere per Provedel. C'è poi Silvestri che richiederebbe però un esborso leggermente più alto, considerando che l'Udinese lo ha acquistato per 3,5 milioni dal Verona: si preferirebbe per lui un eventuale prestito. All'estero c'è sempre la suggestione Neto qualora dovesse svincolarsi dal Barcellona, ha un ingaggio alto e l'interesse del Napoli. Proseguiranno i colloqui tra presidente e tecnico, un'alternativa tra i pali è necessaria ma senza che debba richiedere altre cessioni.