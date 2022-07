Calciomercato Lazio, Vecino resta in attesa: i dettagli

Il giocatore ha messo i biancocelesti in cima alla lista dei suoi desideri, ma in biancocelesti vogliono prima risolvere la grana esuberi...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO - Matias Vecino e la Lazio restano molto vicini. Non è un gioco di parole, ma la situazione che dovrebbe portare l'ex Inter in biancoceleste. Dopo essersi svincolato dai nerazzurri, il sudamericano sogna di riabbracciare Sarri, suo tecnico ai tempi dell'Empoli. Il giocatore è libero a parametro zero, ma ha dato priorità alle aquile rispendendo al mittente le offerte arrivate dall'Italia e dall'estero. Come mai l'affare non si è ancora chiuso? A prescindere dai dettagli burocratici, bonus e commissioni in primis, l'operazione non è stata ancora annunciata perché la Lazio vorrebbe prima alleggerire la rosa extralarge. I tanti esuberi di sessioni sbagliate, oltre agli ex Salernitana, hanno appesantito il monte ingaggi e il numero di tesserati. La società è all'opera per piazzare tutti i calciatori fuori dal progetto, ma sono ancora tanti quelli in cerca di sistemazione. In particolare sulla linea mediana si cerca una squadra per Akpa Akpro e Kiyine. L'ivoriano e il marocchino hanno ricevuto qualche sondaggio, ma nessun club per ora ha affondato il colpo. La Lazio ha chiesto un po' di pazienza a Vecino, ma non è escluso che provi a chiudere comunque l'affare pensando a vendere solo successivamente (un po' come è accaduto in difesa con Casale e Romagnoli). Questa settimana può essere decisiva.