DIRETTA - Lazio, conferenza Sarri: il live su Lalaziosiamonoi.it

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

[premi F5 per aggiornare]

FORMELLO - La prima conferenza della seconda parte di stagione. Riparte il campionato, Maurizio Sarri parlerà in sala stampa alle 13 per presentare la trasferta di Lecce: segui la diretta scritta delle sue parole su Lalaziosiamonoi.it.

Che Lazio si aspetta?

Siamo di fronte a qualcosa mai successo, se non per il lockdown. Situazione strana, è poco prevedibile. Il Psg ne ha presi 3, il Tottenham che perde, il Chelsea che fa fatica, il Barcellona che pareggia. Ci sono grandi difficoltà con l'approccio al rientro.

Minacce del Lecce?

Una squadra di buon aggressività ma che rimane ordinata. Ha anche vuon palleggio, si vede che c'è tanto lavoro addosso, ripartenze di alto livello, è rimasta in partita con tutte le squadre di alta classifica. Quando ha perso l'ha fatto al 96' come con l'Inter. Da tenere in grande considerazione.

Ci sono delle certezze?

Qualche giocatore ci lascia la sensazione di stare bene fisicamente e mentalmente. Altri stanno ricercando la condizione, speriamo che l'approccio sia di buon livello. Il nostro limite è sempre stato la non continuità a livello mentale, se sei passivo vai in difficoltà fisicamente e tatticamente. Negli ultimi tempi li abbiamo contenuti, ma non azzerati.

Il mercato è aperto...

Non so se per noi sia aperto o no, il presidente è stato impegnato con qualcosa di più importante, poi a fine dicembre ha staccato un po'. Quando rientra ne parleremo, si può rendere più organica la rosa, farla diventare più forte non è facile.

Se voi parlate un giorno sì e un giorno no di Luis Alberto e Milinkovic si può ledere l'armonia, ma è un prpblema vostra. Bisogna andare sull'intelligenza dei giocatori, non farsi influenzare. Leggo di Luis che vuole andare via perché non va d'accordo con l'allenatore, io quando sono arrivato lui è arrivato in ritardo al ritiro. Qualcosa che ho ereditato. Può essee comprensibile la sua voglia di tornare in Spagna, poi è sempre rimasto e ci ha dato il suo apporto.

Quali difficoltà?

Non avere competizioni per 50 giorni, tutto quelli che si prova a simulare ha sempre una valenza non massimale non essendoci punti in palio. Chi rientra dal Mondiale può avere ripercussioni positive o negative. Ci sono energie mentali che vengono spese in un Mondiale, poi chi ha vinto può essere galvanizzato. I nostri due hanno da smaltire la stanchezza emotiva forte e un pizzico di delusione. Sergio è tornato anche un po' acciaccato, sembrano in evoluzione positiva tutti e due, ma non sono al 100%.

Come sta Immobile?

Non ha fatto il Mondiale, ha risolto i problemi fisici, sembra in grande crescita. NOn al top, ma in crescita.

Le è piaciuto il Mondiale?

Il 13 novembre erano tutte nelle competizioni nazionali, il 18 c'era il Mondiale. Ho visto poco, un ammasso di buoni giocatori in squadre che erano poco squadre. Non lascia niente, se non una grande pubblicità per il Qatar.

Soddisfatto dei 30 punti? Come sta la squadra fisicamente?

Due punti di media a partita penso siano tanta roba. Chiaro che per il momento lasciano il tempo che trovano, c'è da proseguite su questi livelli, alla fine potrebbero garantirci una classifica importante. IL ritorno sarà più difficile, si lasciano più punti per strada perché le gare hanno un peso diverso. Bisogna mantenere la media alta. Come sta la squadra è dfifficle ora da sapere, a livello di tetsa sta bene. Difficile dividere le motivazioni dalla condizione. Ritengo più importante rientrare in campionato con la testa che funziona al 100% che con le gambe che vanno al 100%.

Seguono aggiornamenti...