'Essere Laziali', la campagna abbonamenti procede a gonfie vele: il parziale

Ancora un mese di attesa e poi la Serie A tornerà a impegnare i weekend dei tifosi, l’inizio è in programma il 19 agosto. Il popolo biancoceleste freme, non vede l’ora di rivedere in campo la squadra del cuore e magari anche qualche nuovo acquisto. La stagione che arriverà sarà ricca di appuntamenti e non mancheranno certo le emozioni. I tifosi sono pronti, in questi mesi non hanno perso tempo e si sono mossi per assicurarsi un posto all’Olimpico che gli consente di vivere tutto questo in prima persona. Cresce il numero delle tessere sottoscritte, l’obiettivo dei 30.000 non è più così lontano. Come appreso dalla nostra redazione, a quattro giorni dalla riapertura della campagna con la vendita libera, è stato eguagliato il dato totalizzato nello scorso anno: sono 26.000 gli abbonamenti staccati. Il numero potrebbe crescere sensibilmente nei prossimi giorni. Il primo obiettivo della campagna, però, è stato praticamente raggiunto visto che sono state quasi eguagliate le tessere vendute della passata stagione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE