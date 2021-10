FORMELLO - Lazio, Acerbi comanda la difesa: riecco Strakosha, Immobile gioca

FORMELLO - Quanti dubbi di formazione. La certezza è la coppia centrale difensiva davanti a Strakosha, titolare in Europa League come contro Galatasaray e Lokomotiv. Luiz Felipe e Acerbi, squalificati domenica a Verona, giocheranno dall’inizio. Proveranno a farsi perdonare i rossi presi con troppa leggerezza nelle ultime due giornate di campionato. A destra Lazzari in vantaggio su Marusic, dall’altra parte ballottaggio tra Hysaj e Radu. Il romeno sarà chiamato a muoversi da centrale al Bentegodi visti agli stop imposti ai compagni dal giudice sportivo. A centrocampo tutti in corsa, linea difficilmente pronosticatile, alla fine Sarri potrebbe scegliere il reparto schierato prima della sosta contro la Lokomotiv. Quindi Cataldi in regia con ai lati Luis Alberto e Basic. Ma occhio alle candidature di Milinkovic e anche Akpa Akpro. Scelte da definire a ridosso dal fischio d’inizio. La sicurezza è in attacco con l’impiego di Immobile. Il tecnico biancoceleste non ci rinuncerà. Sulle fasce Felipe Anderson e probabilmente Zaccagni, che permetterà a Pedro di rifiatare. Le altre opzioni sono i baby Moro e Romero, da utilizzare in corsa in caso di bisogno così come Muriqi.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Reina, Furlanetto, Marusic, Patric, Radu, Milinkovic, Leiva, Escalante, Akpa Akpro, Moro, Romero, Muriqi, Pedro. All.: Sarri.

Pubblicato il 20/10