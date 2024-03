FORMELLO - Lazio, è tornato Guendouzi! Tudor ritrova nazionali e Patric

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

FORMELLO - Riecco Guendouzi, Marusic e Hysaj, altri tre nazionali tornati a Formello: per loro stamattina la prima seduta agli ordini di Tudor. Allenamento sotto la pioggia battente, riscaldamento in palestra e poi in campo per le prove tattiche di 3-4-2-1.

C'è un'altra notizia positiva: si è rivisto in gruppo Patric, fuori da un mese e mezzo per fastidi alla zona pubica. Lo spagnolo viaggia verso il ritorno tra i convocati. Sono ancora out, invece, Rovella e Provedel: il regista è alle prese con la pubalgia, il portiere con la distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro l'Udinese.

È squalificato Pellegrini, che oggi ha ripreso a correre in campo in modo differenziato (aveva riportato una distorsione alla caviglia). La ripresa è fissata per domani pomeriggio, si riaggregherà anche Isaksen, l'ultimo dei sei nazionali di rientro dagli impegni dell'ultima settimana.