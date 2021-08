FORMELLO - Lazio, Luiz Felipe verso il forfait. Non si vedono Fares e Caicedo...

Luiz Felipe verso il forfait. Il brasiliano, che ieri aveva partecipato alla seduta saltando solamente la partitella finale, è in forte dubbio a causa di un problema muscolare (adduttore sinistro, domani controlli). Questo pomeriggio non è sceso in campo e, a circa quarantotto ore dalla seconda sfida di campionato contro lo Spezia, appare complicato pensare a un suo recupero. Con la probabile assenza del difensore, mister Sarri corre ai ripari provando Francesco Acerbi sul centrodestra. Soluzione, a dir la verità, già testata dal tecnico della Lazio qualche giorno fa e replicata oggi. Il quartetto anti-Spezia potrebbe dunque esser formato da Marusic, Acerbi, Radu e Hysaj. Quest'ultimo, out nell'ultimo impegno a Formello a causa di sintomi influenzali, ha dato rassicurazioni e sarà regolarmente arruolabile per la gara di sabato.

CONFERME DA BASIC - Secondo allenamento di fila per Toma Basic che, dopo aver svolto le visite mediche ieri mattina in Paideia, si è subito messo agli ordini del neo-tecnico biancoceleste. Anche questo pomeriggio ha lavorato per l'intera seduta accanto ai compagni, posizionandosi da mezzala sinistra nel terzetto di centrocampo accanto a Lucas Leiva. Contro lo Spezia, tuttavia, dovrebbe accomodarsi in panchina. Luis Alberto, a cui era stato preferito Akpa Akpro nell'esordio stagionale contro l'Empoli, viaggia verso una maglia da titolare alla seconda uscita della squadra. Pochi dubbi, infine, per quanto riguarda l'attacco: il trio offensivo dovrebbe essere quello già visto e composto da Felipe Anderson, Immobile e Pedro.

GLI ASSENTI - Oltre a Luiz Felipe, non hanno preso parte all'allenamento di oggi Fares, Caicedo e Jony. Si tratta di calciatori in uscita, per i quali la Lazio starebbe cercando una sistemazione prima della fine del calciomercato. La loro assenza, dunque, potrebbe aprire scenari legati a un'imminente cessione. La loro mancata partecipazione in contemporanea alla seduta è una novità. Fino a ieri, infatti, i tre hanno lavorato regolarmente col resto dei compagni. Domani, già giorno di vigilia, è in programma la consueta rifinitura, che potrà dare nuove indicazioni di formazione in vista della seconda sfida di Serie A.

