Lazio - Spezia, variazione designazione arbitrale: il comunicato

Due giorni a Lazio - Spezia. Ieri la Lega Serie A ha reso nota la designazione arbitrale per il match di sabato che si disputerà alle ore 18:30 presso il tanto sognato Stadio Olimpico. A dirigere il match sarà Federico Dionisi della sezione dell'Aquila. Per quanto riguarda i suoi assistenti però c'è stata una variazione in merito alla designazione completa. A coadiuvare il fischietto abruzzese erano Cecconi e Berti, ma a prendere il posto del primo sarà Cipressa. Lo conferma la Lazio, tramite un comunicato ufficiale: "La 2ª giornata di Serie A TIM Lazio-Spezia, in programma sabato 28 agosto 2021 alle ore 18:30 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Federico Dionisi (sez. di L'Aquila).

Assistenti: Cipressa - Berti

IV uomo: Paterna

V.A.R.: Aureliano

A.V.A.R.: Liberti"

