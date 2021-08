Lazio, Patric e il messaggio per Correa: "Mi mancherai, fratello. Ti auguro..." - FOTO

Tutti i componenti della Lazio, man mano, stanno salutando via social Correa. L'argentino, infatti, è appena approdato a Milano per iniziare una nuova avventura nell'Inter, alla corte di Simone Inzaghi. E se alcuni hanno "utilizzato" il post su Instagram del "Tucu" per dedicargli un messaggio, c'è chi ha fatto di più. Patric, ad esempio, ha condiviso sul proprio profilo una foto che lo ritrae con l'attaccante, per poi aggiungere: "Amicizia, professionalità, lealtà. Sono queste alcune delle tante cose belle che ti caratterizzano. Mi mancherai tanto fratello mio. Grazie per tutto e buona fortuna. Fratelli che ti dà il calcio".

