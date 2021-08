Correa, l'omaggio della Lazio: "Grazie, Tucu". E i compagni seguono il club... - VIDEO

Dopo il lungo messaggio con il quale Correa ha salutato la Lazio e i suoi tifosi, è arrivato l'omaggio del club per l'argentino, appena approdato alla corte di Simone Inzaghi. Condiviso su Instagram un video che ripercorre gol e giocate del "Tucu" con la maglia capitolina, è stato aggiunto nella didascalia: "Grazie per tutto, Tucu". Sotto il post di Correa, poi, sono arrivati i commenti di quelli che sono ormai gli ex compagni. Da Milinkovic a Leiva, passando per Strakosha e Armini: tutti hanno voluto salutare pubblicamente l'attaccante. Anche Romulo, ex biancoceleste, ha scritto un pensiero per il classe '94: "Mancherai tantissimo alla prima squadra della Capitale".

