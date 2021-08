Calciomercato Lazio, dalla Germania: "Trattativa in corso per Kostic"

La Lazio, salutato Correa, ora ufficialmente un giocatore dell'Inter, ha cominciato la caccia al sostituto. O meglio, al giocatore che dovrà andare a occupare la casella di ala sinistra nello scacchiere di Maurizio Sarri. Il sogno è Lorenzo Insigne, ma è difficile pensare di abbattere il muro alzato da De Laurentiis. L'obiettivo concreto, dunque, è Filip Kostic. L'esterno serbo dell'Eintracht Francoforte è in orbita biancoceleste da ormai un mese. L'accordo con il giocatore c'è, va trovato quello con il club di Francoforte; come spiega Max Bielefeld, giornalista di Sky Germania, su Twitter: "La Lazio ha avviato una trattativa concreta con l'intenzione di acquistare Kostic. Le negoziazioni sono in corso tra i due club, ma non c'è ancora accordo. La Lazio ha l'intesa con il giocatore che vuole andare a giocare in Serie A". L'Eintracht vorrebbe un'operazione a titolo definitivo e valuta Kostic poco meno di 20 milioni. La Lazio, invece, preme per ottenere il prestito con obbligo di riscatto. Sono ore importanti, Sarri aspetta...