Mondiali 2022, la Lega francese segue Serie A, Liga e Premier: "Tuteleremo i nostri club"

La Lega calcio francese, la Professional football league (Lfp) ha condiviso le critiche di altre leghe europee sui criteri per la convocazione dei giocatori sudamericani imposti dalla Fifa per le partite di qualificazione ai Mondiali 2022 previste a inizio settembre. "La Lfp - recita una nota - si rammarica della totale mancanza di considerazione da parte della Fifa degli interessi dei campionati nazionali e dei club come datori di lavoro dei giocatori. Si tratta di una decisione unilaterale, che pone grossi problemi ai club". La Fifa ha prolungato di due giorni la finestra internazionale di settembre in Sudamerica per programmare una partita in più, che non era stata disputata prima dell'estate a causa della pandemia. Inoltre, non ha consentito ai club di rinunciare all'obbligo di concedere i propri giocatori anche se dovessero sottostare alla quarantena al loro ritorno. Come la Lega Serie A, la Lfp afferma che sarà "a fianco dei club per supportarli nei loro rapporti con le autorità francesi al fine di garantire il ritorno dei giocatori nelle migliori condizioni".

