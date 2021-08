Lazio - Spezia, Canigiani: "Ecco il dato aggiornato sulla vendita dei biglietti"

Marco Canigiani, responsabile del marketing biancoceleste, ha parlato a Lazio Style Radio aggiornando il dato sulla vendita dei tagliandi per Lazio - Spezia. Ecco le sue parole: "Ieri eravamo a circa diecimila biglietti venduti. Stamattina c'è stata una bella impennata e siamo a circa 14 mila. C'è tempo ancora oggi, domani e sabato fino al calcio d'inizio. La Nord va verso il tutto esaurito, è aperta anche la Maestrelli. Siamo sicuri che i tifosi risponderanno presente e che saranno tanti a incitare i ragazzi. La capienza massima è tra i 32 e i 33 mila spettatori viste le norme in vigore. Ricordo a tutti di seguire attentamente le istruzioni e di riempire tutti i campi richiesti. Spesso il sito va in errore proprio per questo motivo e non perché non funzioni. Abbonamenti? Al momento non ci sono novità né per il campionato né per l'Europa League. Con la ripartenza della stagione sistemeremo anche la procedura delle consegne delle sagome come avevamo promesso. Purtroppo è stata una settimana impegnativa, ma con la sosta vedremo di rispettare gli impegni presi. Non è facile ripartire dopo un anno e mezzo con le restrizioni, ma siamo sicuri che tutto sarà ok"