Lazio, Luiz Felipe in bilico: problema muscolare per il brasiliano

Due giorni all’anticipo con lo Spezia, una presenza in bilico. Luiz Felipe è in forte dubbio per la partita di sabato a causa di un problema muscolare. L’assenza non è ancora scontata, ma probabile. Speranze di convocazione da ricercare nella rifinitura di domani e nell’ultima sgambata prevista a Formello per sabato mattina, a ridosso del fischio d’inizio. Il brasiliano ieri pomeriggio aveva partecipato alla seduta coi compagni, comprese le prove tattiche, saltando poi soltanto la partitella di chiusura (in cui è stato risparmiato anche Pedro e parzialmente Immobile). Le condizioni del brasiliano preoccupano, da capire se farà in tempo a recuperare con sole 48 ore a disposizione.