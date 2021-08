Lazio - Spezia, scelto l'arbitro dell'incontro: un solo precedente

La Lega Serie A ha reso nota la designazione arbitrale per il prossimo match della Lazio in programma sabato alle 18:30 all'Olimpico contro lo Spezia. A dirigere l'incontro sarà Federico Dionisi coadiuvato da Cecconi e Berti come assistenti. Un unico precedente per lui con i biancocelesti ovvero la 36ª giornata dello scorso campionato, Lazio-Parma, conclusa con il punteggio di 1-0 per i capitolini. In tre occasioni, invece, ha diretto lo Spezia: vittorie per 1-3 sul campo del ChievoVerona in occasione della 30ª giornata del campionato di Serie B 2019/2020 e l'anno prima con la Cremonese (2-0), stesso campionato della gara persa con la Salernitana (1-0). Dionisi, in carriera ha invece arbitrato la Lazio Primavera in 7 circostanze (6 vittorie ed un pareggio). Di seguito la designazione completa.

ARBITRO: DIONISI

ASSISTENTI: CECCONI – BERTI

IV: PATERNA

VAR: AURELIANO

AVAR: LIBERTI