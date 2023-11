FORMELLO - Lazio, Marusic recuperato. Sarri con due dubbi e attende Kamada

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Marusic in gruppo, è il primo a rientrare come da pronostici. Il montenegrino, colpito duro alla caviglia destra a Bologna, era stato gestito per tutta la scorsa settimana dopo aver stretto i denti nel derby. Sul suo conto non c'erano dubbi in vista della trasferta all'Arechi. Quelli che ancora ci sono, invece, per Zaccagni e Vecino. Il primo oggi ha effettuato nuovi accertamenti strumentali, sta recuperando dalla distrazione al collaterale del ginocchio destro rimediata contro il Feyenoord, potrebbe andare in panchina contro la Salernitana o tornare per la sfida di martedì con il Celtic. Si capirà meglio nelle prossime ore.

Discorso diverso per l'uruguaiano, fermo per una lieve lesione al gluteo: se non ce la farà sabato, essendo squalificato in Champions, si rivedrà direttamente per il match con il Cagliari. Oltre ai due infortunati, nel pomeriggio Sarri ha ripreso gli allenamenti senza i quattro nazionali (Provedel, Lazzari, Hysaj e Kamada). Il giapponese è atteso per domani nella Capitale, rientrerà con un giorno d'anticipo rispetto alla tabella di marcia iniziale, salterà la partita di domani contro la Siria. Dopo aver affrontato la Birmania ha accusato qualche fastidio alla schiena.

Non sembra nulla di preoccupante, contro la Salernitana sarà chiamato a sostituire Luis Alberto (squalificato) come mezzala sinistra. Oggi non si è visto Patric, regolarmente coi compagni fino a venerdì. Sono stati aggregati 7 ragazzi della Primavera: Renzetti, Ruggeri, Milani, Bordon, Di Tommaso, Saná Fernandes e Diego Gonzalez. Tra domani e mercoledì scatteranno le prime vere prove tattiche in vista della prossima giornata. Davanti ballottaggio tra Pedro e Isaksen per la sostituzione di Zaccagni.

