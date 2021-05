FORMELLO - Lazio, Milinkovic a riposo. Caicedo parzialmente in gruppo

Milinkovic rimane a riposo dopo l'operazione per la frattura al setto nasale. Questo il primo verdetto che arriva dalla seduta odierna di allenamento a Formello della Lazio. Difficile (ma non impossibile) che il serbo possa farcela per la sfida di mercoledì all'Olimpico contro il Parma. Ci proverà senza dubbio invece per il derby di sabato con la Roma. Ma arrivano anche notizie positive, come il ritorno in gruppo di Caicedo, che ha saltato però la partitella finale, svolta da un numero ridotto di calciatori. L'ecuadoregno ci proverà a rientrare fra i convocati della sfida di mercoledì. Conferma i progressi dopo la lesione al polpaccio anche Escalante, che si allena regolarmente con i compagni. Rientrerà dalla squalifica Fares, mentre Pereira e Leiva dovranno scontare un turno contro i ducali. Domani andranno in scena le consuete prove tattiche, da capire come Inzaghi deciderà di ridisegnare il centrocampo, dove permangono i dubbi maggiori fra squalifiche e assenze.