FORMELLO - Lazio, quanti cambi per Baroni: Zaccagni, Tavares e non solo

FORMELLO - Torna il turnover d’Europa League. Anche contro il Porto Baroni cambia numerosi interpreti e ritrova dal primo minuto due titolarissimi. Sulla fascia sinistra, infatti, riprenderà il suo posto Nuno Tavares. Davanti a lui si muoverà Zaccagni, pienamente ristabilito e rivitalizzato dal gol contro il Cagliari. A completare la trequarti ci saranno Tchaouna a destra e Pedro al centro. Turno di riposo, invece, per Dia, che ha fatto un po’ di differenziato a inizio rifinitura: toccherà al Taty Castellanos guidare l’attacco.

A centrocampo la novità è l’esclusione di Dele-Bashiru, fin qui una certezza della coppa. Al fianco di Vecino quindi ci sarà Guendouzi, uscito dal campo piuttosto stizzito lunedì sera. Per completare il reparto difensivo il tecnico punterà su Marusic, Gigot e Romagnoli. Gli altri due centrali, Patric e Gila, non hanno nemmeno preso parte alle prove. In porta nuova chance per Mandas, alla terza consecutiva in campo europeo. Assente sul campo Castrovilli, fuori dalla lista UEFA e infortunato al ginocchio. Domani sera non sarà disponibile nemmeno Noslin, ancora squalificato.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Lazzari, Pellegrini, Patric, Gila, Rovella, Dele-Bashiru, Isaksen, Dia. All.: Baroni.

