Lazio, infortunio per Castrovilli: le sue condizioni e quanto starà fuori

Problema fisico per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Lazio, dopo gli esami effettuati a Villa Mafalda, ha rimediato una lesione a carico del menisco mediale dell’arto sinistro. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento chirurgico, rimarrà ai box per almeno un mese-un mese e mezzo. Di seguito il comunicato della società biancoceleste: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Gaetano Castrovilli è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione a carico del menisco mediale dell’arto sinistro riportata nel corso di una partita di allenamento presso l’S.S. Lazio Training Center. Il calciatore nei prossimi giorni sarà sottoposto ad intervento in artroscopia".

Vista la situazione non è esclusa la possibilità di reintegrare in squadra uno tra Basic e Akpa Akpro. Un discorso simile era già stato fatto al momento dell'infortunio di Lazzari, con il possibile reinserimento in rosa di Hysaj poi non preso in considerazione dalla società. Per quanto riguarda Castrovilli, con la finestra del mercato di gennaio alle porte, potrebbe essere fatta una valutazione differente.