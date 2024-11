FORMELLO - Lazio, Rovella c'è: Zac e Guendo gestiti, i dubbi anti-Cagliari

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di (C) Domenico Cippitelli

FORMELLO - Due giorni per preparare il monday night con il Cagliari. Baroni deciderà domani la formazione, ancora oggi ha gestito il gruppo dopo le fatiche del turno infrasettimanale. Patric è rimasto fermo, Guendouzi si è allenato a parte, Zaccagni e Castellanos hanno partecipato parzialmente alla seduta coi compagni. Il capitano ha svolto le prove e la partitella, l'argentino invece è stato risparmiato nella fase finale della sgambata. Servirà la rifinitura (domani alle 16.30) per decifrare le nuove rotazioni.

Di certo non ci sarà Tavares, squalificato per il rosso preso a Como: a Pellegrini la fascia sinistra, ci si aspetta una prestazione sui livelli toccati in Europa con il Twente. Occhio al centro della difesa, il riposo di Patric e le caratteristiche degli attaccanti avversari (con il Porto in vista giovedì, tra l'altro) potrebbe spingere Baroni a utilizzare la coppia Gigot-Romagnoli (vista già in Olanda). Lazzari spera in una chance dopo il minutaggio ridotto di giovedì sera, può far rifiatare Marusic, spremuto dalla trasferta di Torino in poi.

A centrocampo recuperato Rovella, dovrebbe ritrovare la maglia, le valutazioni sono sul compagno al suo fianco. Può far valere la propria candidatura anche Castrovilli, finora titolare solo a Firenze. Davanti riflessioni allargate: Zaccagni sta recuperando dal violento attacco gastrointestinale, ancora non ha svolto per intero una sgambata in gruppo. Ci sono tante soluzioni per la trequarti, anche perché Dia - in caso di panchina iniziale di Castellanos - potrebbe avanzare a fare il centravanti.