FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: Lazzari da valutare

FORMELLO - Domani una semplice seduta di gestione o la rifinitura anti-Torino? In attesa di capire se dovrà scendere in campo con il Torino, la Lazio stamattina è tornata in campo per la sgambata di scarico. In campo solo i calciatori rimasti a riposo ieri. Inzaghi, nel caso in cui venisse confermata la prossima gara di campionato con i granata, valuterà chi impiegare e chi risparmiare in vista della sfida con la Juventus. Ritroverà Escalante dal turno di squalifica. Dita incrociate per le condizioni di Lazzari, uscito all’intervallo di Bologna per un problema muscolare al polpaccio destro. Le telecamere lo hanno inquadrato con la borsa del ghiaccio applicata alla zona dolorante. Va considerato out per martedì sera: Marusic giocherà a destra, a sinistra si aprirà il ballottaggio tra Lulic e Fares. Per la ripresa del Dall’Ara è stato preferito il bosniaco, stavolta potrebbe spuntarla l’ex Spal. Le rotazioni potrebbero coinvolgere ogni reparto. Troppo "presto" per decifrare le scelte della Lega, figuriamoci quelle del tecnico biancoceleste.