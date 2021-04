FORMELLO - Lazio, seduta di scarico: riecco Caicedo

FORMELLO - Scarico con un gruppo ristretto di calciatori. I titolari anti-Benevento rimangono in palestra per smaltire la fatica. Sul campo si rivede Caicedo, squalificato dopo il giallo a Verona e a disposizione per la trasferta di Napoli. Il Panterone, visto il turno di stop, aveva gestito per tutta la scorsa settimana le proprie condizioni svolgendo un lavoro differenziato. Stamattina si è allenato coi compagni, salvo poi saltare la partitella di fine sgambata. A riposo invece Cataldi, convocato ieri nonostante un affaticamento muscolare, Akpa Akpro e Pereira. Domani sarà già antivigilia, si comincerà a capire chi potrà partecipare al prossimo match di campionato. Escalante si era fermato sabato, con il Benevento non era nemmeno in panchina, anche oggi il suo nome era nella lista degli assenti. Aggregati i baby Primavera Cesaroni e Adeagbo.

Pubblicato il 19/04