FORMELLO - Lazio, si rivede Lulic. Inzaghi attende Radu

Secondo allenamento della settimana per la Lazio che quest'oggi si è ritrovata a Formello nuovamente nel pomeriggio. Intorno alle 15.30 i biancocelesti scendono sul campo per dare il via ad un'ampia fase di riscaldamento. All'appello mancano ovviamente gli otto nazionali (Strakosha, Acerbi, Immobile, Vavro, Bastos, Berisha, Milinkovic e Andrè Anderson), oltre ai due infortunati Radu e Marusic. Il romeno è quello più vicino al rientro che probabilmente avverrà alla ripresa la prossima settimana. Inzaghi lo attende a braccia aperte, così come Marusic, più indietro però rispetto al primo. Il montenegrino verrà valutato meglio nei prossimi giorni, spera di recuperare in tempo per la trasferta col Sassuolo.

A differenza di ieri sul campo non si vede Luis Alberto, rimasto a Roma dopo la mancata convocazione in nazionale. Lulic invece è regolarmente con i compagni dopo il giorno di permesso supplementare concessogli dalla società. Aggregati al gruppo anche i giovani Primavera Gustavo Cipriano, Kaziewicz e Raul Moro. L'allenamento di oggi è andato in scena davanti agli occhi di un centinaio di giovani allenatore, che hanno visionato da vicino i metodi di Inzaghi e del suo staff.

LAZIO, LE PAROLE DI STRAKOSHA

SASSUOLO - LAZIO, TUTTE LE INFO PER I BIGLIETTI

TORNA ALLA HOMEPAGE