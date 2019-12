FORMELLO - Riecco la Lazio anti-Juve: Lulic c'è, ok Patric e Marusic

FORMELLO - Simone Inzaghi non cambia Lazio. Avanti con quelli che hanno piegato la Juventus: tutti confermati, pochi dubbi, tornano i big rimasti a riposo in Europa League. E quindi davanti la coppia Immobile-Correa. Ciro è stato uno dei titolari impiegati part-time con il Rennes. A centrocampo riecco il terzetto centrale con Milinkovic e Luis Alberto ai lati di Leiva. Lazzari e Lulic sulle fasce. Dove è stato recuperato Marusic: il montenegrino ha svolto un lavoro differenziato e poi ha partecipato alle prove tattiche anti-Cagliari. Si era fermato - appena rientrato dallo stiramento - per una distorsione alla caviglia. Salvo sorprese, ce la farà per Cagliari.

RECUPERI. Così come Patric, anche lui in gruppo alla vigilia della partita in Sardegna. Lo spagnolo fino a ieri aveva effettuato soltanto sedute differenziate (lieve lesione al polpaccio). Un ritorno importante visto il ko di Vavro, che dovrebbe rimanere fuori per più di un mese per una distorsione al ginocchio destro. In difesa spazio alla linea Luiz Felipe, Acerbi e Radu. Questo il reparto a protezione di Strakosha.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Silva, Bastos, Marusic, Jony, Cataldi, Parolo, Berisha, Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.