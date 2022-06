Indice di liquidità, non c’è fine alla questione: accolto il ricorso della Figc

TUTTOmercatoWEB.com

L’indice di liquidità continua ad alimentare la battaglia tra Lega e Figc. Quest’ultima ieri sera ha presentato ricorso al Tar del Lazio per chiedere che fosse rivista la decisione del Collegio di Garanzia che aveva accolto, seppur parzialmente, il ricorso della Lega. La contestazione dei club verte non solo sulla decisione di considerare l’indice come parametro necessario per l’iscrizione al campionato, ma soprattutto sulla volontà di fissare la scadenza prima del 30 giugno. Stando a quanto riporta l’Ansa, il Tribunale ha accolto la richiesta della Federcalcio sull’abbreviazione dei termini per la trattazione e ha indetto per il prossimo 21 giugno la riunione della camera di consiglio collegiale per discutere la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport.

