Lazio, Vocalelli: "Mertens lo prenderei sempre. Su Luis Alberto..."

L'asse Lazio-Napoli si può infiammare, soprattutto per Mertens e Luis Alberto, accostati ai due club, e su cui si è espresso Vocalelli.

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'asse Lazio-Napoli sembra ogni giorno sul punto di infiammarsi in questa sessione di mercato. Se da una parte ci sono i biancocelesti che sognano Mertens, con Sarri che fa da garante, dall'altra i partenopei pensano a Luis Alberto. Accostato al Napoli prima per un possibile scambio con Zielinski, poi con Politano e oggi con Mario Rui, lo spagnolo non sembra essere così facile da portare via, soprattutto vista la valutazione di 30 milioni di euro. Proprio per questo De Laurentiis avrebbe pensato a queste contropartite per aggiudicarselo. A commentare queste notizie di mercato è stato il giornalista Alessandro Vocalelli ai microfoni di Radio Marte.

LUIS ALBERTO - "Lo reputo un ottimo calciatore, forse non ideale per il gioco di Sarri ma sempre un ottimo calciatore. Credo che voglia tornare in Spagna, ma una piazza come Napoli sarebbe un’occasione straordinaria per lui. Con Lotito, però, sappiamo come succede: comprare a prezzo di saldo, ma vendere bene. Chiedere 30 milioni è un’esagerazione, è un ottimo giocatore ma alla sua età è una spesa e non un investimento. Sono tanti soldi".

MERTENS - Credo che ci sia stato un contatto con la Roma, ma che credo anche che il club abbia preso tempo per capire anche altre operazioni. Mertens è in avanti con l’età, ma io il belga lo prenderei sempre. Ha una dote che è fondamentale nel calcio di oggi, essere eclettico, adattabile: può fare centravanti, l’esterno o la seconda punta. Una caratteristica importante nel calcio di oggi, ma devi vedere quanto ti costa”.