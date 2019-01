INFERMERIA - Lazio, controlli per Luiz Felipe: si teme una lesione

Luiz Felipe e il Napoli, sta diventando una maledizione. Dopo essersi fermato nella partita d'andata, il difensore classe '97 si è dovuto arrendere anche al San Paolo. Al 28' ha lasciato il campo in lacrime, accompagnato dallo staff sanitario della Lazio. Oggi svolgerà gli esami per capire l'entità dell'infortunio alla coscia sinistra: nel post partita il dott. Rodia ha parlato di semplice risentimento al flessore, ma si teme per una lesione.