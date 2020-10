Italia - Olanda, le formazioni ufficiali: Immobile guida l'attacco azzurro

Ultimo impegno per l'Italia in questa sosta delle nazionali di ottobre. Questa sera, gli Azzurri saranno impegnati contro l'Olanda nel match valido per la quarta giornata della Lega A di Nations League. La classifica vede i ragazzi di Mancini in testa a 5 punti, seguono proprio gli olandesi a 4 con la Polonia e chiude la Bosnia a 2. Il fischio d'inizio è atteso per questa sera ore 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Il tecnico della Nazionale lancia Ciro Immobile dal primo minuto dopo averlo tenuto a riposo nei precedenti match contro Moldavia e Polonia. Queste le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Lo. Pellegrini. Ct: Mancini. A disp.: Sirigu, Cragno, Emerson Palmieri, Florenzi, Acerbi, Sensi, Locatelli, Cristante, Berardi, Caputo, Kean, Lasagna.

OLANDA (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Aké; Van De Beek, F. De Jong; Blind, Wijnaldum, L. De Jong; Depay. Ct: De Boer. A disp.: Krul, Bizot, Dumfries, Veltman, Koopmeinrs, Berghuis, Strootman, Malen, Promes, Babel, Stengs.

