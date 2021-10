Lazio, Acerbi rischio condotta antisportiva: la Procura Federale avvia un procedimento

Francesco Acerbi sconterà due turni di squalifica per aver protestato contro le decisioni dell’arbitro nella gara di domenica contro il Bologna,salterà dunque la gara contro l'Inter e quella contro il Verona. Questa la decisione del giudice sportivo ma non è tutto. La Procura Federale ha annunciato che avvierà, nei confronti del difensore biancoceleste, un procedimento per presunta condotta antisportiva. Sotto la lente andrà il gesto fatto dal calciatore al momento di uscire dal campo che verrà esaminato e analizzato attraverso i video per capire se aggiungere un'ulteriore sanzione.

