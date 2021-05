Lazio, Acerbi vs Marusic: il montenegrino può essere lo stakanovista di stagione

Francesco Acerbi è il leader della difesa della Lazio. Il leone è sempre presente e da due anni domina, insieme a Ciro Immobile e Strakosha, la classifica dei giocatori con più minuti in campo. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei 4510 minuti giocati il primo anno, 3976 nel secondo e quest'anno è fermo a quota 3715 minuti. La sua posizione sembra quindi essere in bilico e proprio Adam Marusic potrebbe superarlo nell'ultima partita. Il montenegrino, prima impiegato come quinto e poi in difesa) è a quota 3707 minuti giocati in stagione e certamente scenderà in campo contro il Sassuolo. Acerbi non è sicuro di poter giocare l'ultimo match, tutto dipenderà dalle condizioni del suo ginocchio. Mister Inzaghi non ha nessuna intenzione di rischiarlo visto l'Europeo imminente. Insomma, il sorpasso sta per essere effettuato.