Lazio e Inzaghi, a Sassuolo per scacciare il tabù dell'ultima giornata: il dato

La Lazio ha già staccato il pass per la prossima Europa League. I biancocelesti chiuderanno al sesto posto un campionato lungo e complicato per mille motivazioni. L'ultima fatica vedrà le aquile impegnate sul campo del Sassuolo che si gioca con la Roma un posto nella prossima Conference League. I neroverdi devono battere Immobile e compagni e sperare che i giallorossi perdano con lo Spezia. In alternativa devono vincere 5-0, con la formazione di Fonseca che al massimo può pareggiare in Liguria. La Lazio, dal canto suo, onorerà l'impegno come già accaduto martedì nel recupero contro il Torino. Inzaghi proverà anche a migliorare una statistica totalmente negativa. Da quando allena i biancocelesti, infatti, ha sempre perso l'ultima giornata: cinque partite e altrettanti ko.

Nel 2015/16, quando è subentrato a Stefano Pioli a sette dalla fine, la sua Lazio ha ceduto per 4-2 all'Olimpio con la Fiorentina. Dodici mesi più tardi è stato il Crotone a vincere 3-1 e a festeggiare per un'insperata salvezza. Si arriva poi al 2018 e alla sanguinosa sconfitta per 3-2 con l'Inter davanti a 80mila spettatori. I nerazzurri befferanno proprio la Lazio strappandole al fotofinish un posto in Champions League. La stagione successiva situazione simile, ma obbiettivo ben diverso. Con la Coppa Italia già in bacheca, i biancocelesti cadono sul campo del Torino che chiude al settimo posto proprio ai danni di Lulic e compagni. Lo scorso anno, invece, è stato il Napoli a vincere per 3-1 con i capitolini che si sono dovuti accontentare della quarta piazza lasciando all'Atalanta il terzo posto. Di seguito i dettagli dell'ultima giornata nell'era Inzaghi.

2015/16 - Lazio - Fiorentina 2-4

2016/17 - Crotone - Lazio 3-1

2017/18 - Lazio - Inter 2-3

2018/19 - Torino - Lazio 3-1

2019/20 - Napoli - Lazio 3-1