Lazio, Basic e la Top 11 dei Mondiali: "Ecco chi è il mio giocatore preferito"

In vista della partenza ufficiale del Mondiale 2022, Toma Basic ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali della Lazio. Il video è stato condiviso sul profilo Instagram del club: “Il primo mondiale che ricordo è quello del 2006, avevo dieci anni e ricordo che l’Italia ha vinto. Ricordo giocatori come Zidane, Ribery, Trezeguet, Materazzi. Ricordo quanto successo tra Zidane e Materazzi, il rigore di Zidane…”.

Sulla Top 11 di sempre, Basic ha spiegato: “La top 11? Per me in porta Casillas. Poi Lahm, Cannavaro, Sergio Ramos e a sinistra Jordi Alba. In mezzo Luka Modric, poi Xavi e Iniesta. A destra Messi, attaccante sinistro Henry e Forlan come attaccante. Allenatore? Il nostro, della Croazia, Zlatko Dalic”. E infine: “Il mio giocatore preferito è Diego Forlan. Nel 2010 ricordo bene cosa ha fatto nel Mondiale, tanti gol. Per questo. La partita preferita? Brasile-Germania, il 7-1 per i tedeschi”.

