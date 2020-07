Lazio - Brescia, Patric: "Partita importante, vogliamo arrivare secondi"

Un'altra battaglia per la Lazio, che affronta il Brescia tra le mura dell'Olimpico. Ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il biancoceleste Patric: "Questa è una gara importante, è la penultima partita per noi e vogliamo finire bene questa stagione. La nostra filosofia è di lottare fino al triplice fischio per onorare questi colori. L'obiettivo, in questo momento, è arrivare secondi. In questi anni sono maturato, sapevo di avere potenziale. Mi sento bene in questo ruolo e ho imparato molte cose. Voglio migliorare ancora, ma sono felice che i tifosi abbiano notato la mia crescita.”

SKY - Ai microfoni di Sky Sport, lo spagnolo ha poi aggiunto: “Senza dubbio vogliamo finire più in alto possibile in classifica, lo meritiamo per quanto fatto quest'anno sul campo. Lotteremo anche oggi per vincere e giocarci il secondo posto" fino alla fine".

