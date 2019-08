Lazio, Canigiani: "Derby? Vi dico quando saranno in vendita i biglietti"

Un calendario particolare, per questa stagione. Che spinge la Lazio a schiacciare subito il piede sull'acceleratore, con il derby programmato per la seconda giornata. E che obbliga ad alcune rivalutazioni anche per quanto riguarda il piano di vendita degli abbonamenti. Ne ha parlato a Lazio Style Radio Marco Canigiani: "Questa mattina è stato fatto il punto della situazione in merito alla vendita dei tagliandi per il derby, la prima gara casalinga della Lazio. L’evento si sovrapporrà con la campagna abbonamenti e ha creato complicazioni. Per questo motivo, la campagna abbonamenti chiuderà il 23 agosto. Da quella data, o dal giorno successivo, saranno disponibili i singoli biglietti per assistere al derby e non sarà più possibile, in quella settimana, sottoscrivere la fidelizzazione alle gare casalinghe della Lazio. Stiamo valutando l’ipotesi di riaprire la campagna abbonamenti, che sarebbe a 18 partite, dopo il derby del primo settembre. Dal 23 agosto o dal giorno dopo partirà dunque la vendita dei tagliandi per il derby".

LAZIO, CAMPAGNA ABBONAMENTI - "Abbiamo sottoscritto più di 14 mila abbonamenti per la prossima stagione. Consiglio a chi è interessato di abbonarsi entro i prossimi 20 giorni per assistere, così, anche al derby, perché poi la vendita verrà bloccata. Ancora non abbiamo raggiunto i dati dello scorso anno, ma abbiamo ancora tempo". Infine, un avviso: "Allo Stadio Olimpico sono partiti dei lavori di ristrutturazione in vista degli Europei del 2020 e ci sono stati interventi in Tribuna Stampa e in Tribuna Monte Mario. Una parte di tribuna stampa diventerà momentaneamente una Monte Mario Centrale, questi biglietti verranno venduti e successivamente sostituiti a seguito di ulteriori lavori”.

CALCIOMERCATO LAZIO, CAICEDO: ANCORA UN MESE PER PENSARE AL RINNOVO

CALCIOMERCATO LAZIO, MILINKOVIC E LA CONFERMA: IL PIANO DEL CLUB

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE