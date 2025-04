Lazio, Castellanos pronto a tornare: ecco il piano per il rientro

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Manca sempre meno al rientro di Valentin Castellanos. In una Lazio orfana dei gol dei suoi attaccanti, l'argentino manca come l'aria. La Lazio attende un gol da un suo centravanti da 750 minuti, era Lazio - Monza. Dia aveva segnato contro il Napoli, ma ufficialmente si muoveva alle spalle di Noslin. Non che il Taty sia un bomber, ma i problemi sono iniziati con il suo infortunio, è evidente la sua importanza per il gruppo biancoceleste.

L'assenza del gol ha spinto Baroni e il suo staff a forzare Castellanos contro il Viktoria Plzen, ma da lì si è fermato nuovamente. Dagli sbagli si impara, ora si farà attenzione e si centellinerà il suo ritorno in campo. Ora arriva un calendario di fuoco e la Lazio ha un margine d'errore nullo. Come riporta il Messaggero, il piano di rientro ha visto il Taty ieri per la prima volta in campo con gli scarpini.

A breve ci saranno tentativi di allenamenti con il gruppo per cercare di farlo tornare tra i convocati per la sfida contro il Bodo/Glimt. Più difficile il recupero in extremis per Bergamo, ma non da escludere. L'obiettivo finale è quello di poter partire dal primo minuto per il Derby, previsto il prossimo 13 aprile.