Lazio, Cataldi l'imprescindibile: Sarri non riesce a farne a meno

RASSEGNA STAMPA - Danilo Cataldi si è preso il centrocampo della Lazio e non ha nessuna intenzione di lasciarselo sfuggire. Dopo un anno di apprendistato con Sarri sotto l'ala paterna di un fenomeno del ruolo come Lucas Leiva, il 32 romano è diventato il fulcro della mediana biancoceleste. Tutti i palloni passano per i suoi piedi e il Comandante fa fatica a rinunciare alla sua presenza in mezzo al campo. E' l'equilibratore di questa squadra piena di giocatori e di talento in fase offensiva. L'ex Genoa e Benevento ha chiuso un percorso di crescita importante che lo ha portato a prendersi stabilmente la maglia da titolare. In questa stagione non c'è stata partita con il nuovo arrivato Marcos Antonio, penalizzato anche un po' dal fisico. In mezzo gioca Danilo, specialista ormai della mediana Sarrista. Dopo la figuraccia collettiva in Danimarca, Cataldi si è ripreso, un po' come tuta la squadra, contro la Cremonese. Allo Zini è stato il primo in assoluto per chilometri percorsi (12,539). Adesso la sosta per tirare un po' il fiato e riorganizzare le idee. La Lazio ha bisogno del miglior Cataldi per continuare a inseguire un posto Champions.