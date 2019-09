Lazio, Correa carico per domenica: il post su Instagram

Un'ottima prima stagione con tanto di gol in finale di Coppa Italia, poi un pre campionato da protagonista prima di segnare alla Sampdoria e riprendersi anche la maglia dell'Argentina. Joaquín Correa alla Lazio sta vivendo un grandissimo momento ed è allo stato attuale uno degli elementi più importanti per Inzaghi, quello più di tutti in grado di poter spostare le partite con le sue giocate. Il Tucu, rientrato dagli impegni con l'Albiceleste negli Stati Uniti, oggi ha svolto un lavoro differenziato ma la voglia di Lazio è tanta. "Italia. Casa. Lazio", il suo post su Instagram. Tre parole tanto semplici quanto significative. "Vola Tucu", risponde Felipe Anderson dall'Inghilterra. "Sei veramente bello", scherza Luis Alberto sempre tra i commenti. Correa vuole continuare a stupire in biancoceleste.

Pubblicato il 12/09/2019 alle ore 22.15.

