Lazio, da Luis Alberto a Pedro: sei personaggi in cerca di ruolo

RASSEGNA STAMPA - Sale l'attesa per l'inizio ufficiale dell'era Tudor. Il nuovo mister sta lavorando a Formello ormai da diversi giorni con una parte del gruppo squadra. Tante prove tattiche per il croato pronto a stravolgere il 4-3-3 di Sarri. Si dovrebbe passare al 3-4-2-1 con l'adattamento di diversi giocatori. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono in particolare sei calciatori in cerca di una collocazione precisa, rifacendoci a Pirandello potrebbero chiamarsi "Sei personaggi in cerca di ruolo". Gli esterni offensivi del Comandante potrebbero presto trasformarsi in trequartisti. Zaccagni lo ha già fatto a Verona, Isaksen si è detto pronto per questi ritmi, Pedro è stato provato nei due a destra.

Occhio a Felipe Anderson che, proprio come Luis Alberto, può essere usato come jolly. Il brasiliano può finire sulla trequarti ma anche sull'esterno a tutta fascia. Discorso simile per il Mago: può giocare dietro la punta, ma Tudor lo ha provato anche da regista. Anche Kamada è stato provato nei due di centrocampo, probabilmente per l'assenza in questi giorni di Vecino. Il giapponese dovrebbe essere spostato più avanti per valorizzare i suoi tempi di inserimento.