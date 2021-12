Lazio, ecco lo Zaccagni visto a Verona: contro la Samp il cambio di passo

Aveva faticato a esprimersi finora Mattia Zaccagni, sembrava quasi prigioniero di un qualche blocco che gli impediva di rendere al 100% nel dribbling, nei movimenti, nel servire i compagni. Ci volevano Marassi e la Sampdoria davanti per superare l'impasse, in una partita che ha segnato la sua seconda presenza da titolare in Serie A con la maglia della Lazio e che gli ha permesso di mostrare ciò che in questi primi mesi in biancoceleste aveva tenuto nascosto. Lo zampino di Zaccagni è infatti entrato in tutti e tre i gol della strepitosa Lazio del primo tempo, contribuendo in particolare nei primi due con l'assist prima per Milinkovic-Savic e poi per Immobile. Nel mezzo scatti palla al piede, sterzate, doppi passi e testa alta: è questo il Mattia Zaccagni che tutti avevano visto a Verona, ieri è tornato in campo e stavolta aveva l'aquila sul petto. Si dice che una rondine non fa primavera, è vero, ma la sensazione è che il rodaggio sia finito e che finalmente le frecce nel già fornito arco di Sarri siano aumentate di numero.